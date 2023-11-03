106 миллионов тенге вернули обманутым потребителям в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

За последний год число жалоб на некачественные услуги и товары выросло на 15%. Большинство связано со сферой розничной торговли, бытовыми услугами и электронной коммерцией. Встречаются иски относительно крупных приобретений, как автомобиль или жильё. Увеличение претензий специалисты связывают с ростом потребительской культуры.

«Всего поступило более 2 тысяч заявлений. Иски бывают разного характера и на разные суммы. Кто-то недоволен качеством товара, кто-то техническим состоянием автомобиля и т.д. По итогам всех проверок вышла общая сумма в 106 млн тенге», — говорит Оспан Абиев, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей.