До 469,3 млрд тенге увеличился объем частных инвестиции в Туркестанской области

В Туркестанской области наблюдается положительный экономический рост.

С начала года в бюджет поступило 680 млрд тенге, объем инвестиций увеличился на треть. Тем не менее в некоторых районах качество работы снизилось.

С начала года экономический рост в Туркестанской области достиг 104%. Поступления в бюджет составили 680 млрд тенге. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве и обрабатывающей промышленности. Быстрыми темпами идёт привлечение инвестиций.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 802 миллиарда 600 миллионов тенге, или 101 и 8 десятых % к аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса, молока и яиц увеличилось в среднем на 2,5%. Объем инвестиций составил 661 миллиард 600 миллионов тенге, рост по сравнению с прошлым годом составил 36,5%. Частные инвестиции составили 469 миллиардов 300 миллионов тенге то есть увеличились почти в 2 раза. Объем выполненных строительных работ в области составил 230 миллиардов 800 миллионов тенге. Количество введённых в эксплуатацию жилых домов увеличилось на 7%. Всего было сдано 669 тысяч 400 квадратных метров жилья», — рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области Канат Каипбек.

Экономика региона рассчитывается по 13 индикаторам. И в некоторых районах эти показатели низкие.

«Акимы районов и городов должны выкладываться на 100% улучшая индикаторы экономических показателей. Ответственному управлению и акиматам необходимо работать в тесном контакте. Приоритетное внимание нужно уделить открытию заводов, предприятий созданию новых рабочих мест. Следует усилить работы в строительной, сельскохозяйственной и других сферах народного хозяйства. За цифрами каждого экономического показателя скрываются социальные проблемы населения региона», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В этом году объем частных инвестиций в Туркестанской области вырос почти на 2%. А по экономическому росту среди регионов лидирует Созакский район.