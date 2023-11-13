Экс-прокурора Шымкента признали виновным в мошенничестве

Резонансный судебный процесс завершился в специализированном межрайонном суде Шымкента. Бывшего прокурора города — Максату Кажабаеву вынесли приговор.

Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался и предприниматель. Закир Гуламова обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. Приговором суда Кожабаев проведет в колонии 5 лет 6 месяцев, Гуламов 5 лет и 1 месяц. Судья также попросил лишить бывшего прокурора госнаград. Помимо этого осужденным нельзя запрещено занимать должности на госслужбе и квазигосударственных секторах.

«Суд признал виновным Кожабаева и Гуламова. Приговором суда, Кожабаев осужден на 5 лет 6 месяцев, Гуламов на 5 лет 1 месяц. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключением судебных экспертиз»,- вынес приговор Самиддин Темиралиев.

Максат Кожабаев занимал пост прокурора Шымкента с августа 2018-го по июль 2021-го года. Экс-высопоставленного сотрудника правоохранительных органов задержали в январе этого года сотрудники комитета национальной безопасности.

После вынесения приговора, осужденные отказались от интервью. Родные, в свою очередь, устроили скандал в зале суда. Они набросились на журналистов кулаками и вытолкнули их.