«Сигма Брау» в центре внимания: Визит чрезвычайного и полномочного посла США в Шымкент

В прошлый четверг пивоварню «Сигма Брау», гордость Шымкента, почтили своим визитом высокопоставленные гости из США – чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане, Даниэль Розенблюм, и генеральный консул, Мишель Еркин.

Этот визит стал отражением высокого интереса к казахстанскому пивоварению со стороны Соединенных Штатов.

Узнав о том, что «Сигма Брау» активно использует американское сырье для создания популярных пивных стилей, таких как IPA, DIPA и NEIPA, представители дипломатической делегации решили на месте ознакомиться с процессом производства и обсудить возможности для развития прямого сотрудничества между пивоварней и американскими производителями.

Главный вопрос, поднятый на встрече, касался прямых поставок качественного ароматического хмеля из США. На текущий момент, имея потребность в высококачественном сырье, «Сигма Брау» вынуждена закупать хмель через российских поставщиков. В ответ на это, американская сторона пообещала содействовать в установлении прямых связей с производителями.

По данным мировой статистики, США занимает лидирующие позиции по производству ароматического хмеля. В частности, компания Yakima Chief внесла огромный вклад в эту индустрию, занимая значительную долю на мировом рынке. Стоит отметить, что популярные крафтовые сорта пива от Sigma Brau, такие как Auster APA (American Pale Ale), DIPA «Адыраспан» (Double India Pale Ale), NEIPA (New England India Pale Ale) «Пули справедливости», охмеляются именно американскими хмелями.

Отметим, что гости оставили исключительно положительные отзывы о качестве продукции пивоварни и ее подходе к делу. Такие встречи становятся важным шагом в укреплении деловых связей между Казахстаном и США в сфере пивоварения.

Пивоварня «Сигма Брау» продолжает укреплять свои позиции на рынке, демонстрируя высокий уровень профессионализма и стремление к мировым стандартам качества.