Суд вынес решение домашнему тирану в Туркестанской области

Бил табуреткой, пинал и издевался над супругой несколько лет. Домашний тиран из Тюлькубасского района предстал перед судом.

В суде муж-абьюзер сообщил, что наносил удары в гневе. На этот раз его разозлило то, что жена поздно вернулась домой. Пострадавшая, не выдержав очередных издевательств, написала заявление. Говорит, устала терпеть побои. Домашнего тирана арестовали, правда всего на 15 суток.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«В Тюлькубасском районном суде по административным правонарушениям завершился процесс по административному делу в отношении гражданина по части 1-1 статьи 73-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» На судебном заседании правонарушитель полностью признал свои действия и пояснил, что в гневе ударил жену из-за того, что она поздно пришла домой и вокруг нее были посторонние люди. Согласно постановлению суда правонарушитель признан виновным и помещен под административный арест на срок 15 суток».

Тема домашнего насилия остро стоит в Казахстане не первый год. В 2022-ом году после побоев скончались 93 женщины. С начала этого года — 18 убийств на бытовой почве. В министерстве внутренних дел предложили законодательно выселять абьюзеров из дома и запрещать им распивать алкоголь. Необходимо ввести новые поправки, и законодательно наказывать домашних тиранов общественными работами. По данным полицейских, за последние 4 месяца поступило около 30 тысяч обращений по факту бытового насилия. Начато 50 досудебных расследований и 6 тысяч правонарушителей арестовано. И это только официальная статистика. Многие предпочитают не выносить сор из избы, боясь общественной огласки.