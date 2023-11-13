ТОО «Энергопоток» уведомляет

В соответствии с пунктом 25 типовых Правил предоставления коммунальных услуг ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» сообщает, что показания приборов коммерческого учета потребителей производит поставщик или его представитель в период с 20 по 30 числа каждого месяца с предъявлением служебного удостоверения или посредством устройств дистанционной передачи данных.

Данные изменения введены в действие Приказом министра промышленности и строительства РК от 2 октября 2023 года №17.

По этой причине у части потребителей увеличивается период между снятиями показаний приборов учета и как следствие увеличение расчетного периода от 35 до 45 календарных дней.

Данное увеличение будет произведено только один раз в ноябре 2023 года. Согласно п.7 гл. 1 «Правил дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов и потребление физическими лицами», в случае если расчетный период превысит 30 календарных дней, то лимит потребления будет скорректирован с учетом продолжительности фактического периода.

На основании вышеизложенного данная мера является вынужденной, в соответствии вышеуказанными изменениями нормативно-правовых актов в сфере энергетики. Интересы потребителей будут максимально учтены.