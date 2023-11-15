В Seitzhan school высадили 200 саженцев

В Seitzhan school прошла экологическая акция «Посадить дерево — благое дело».

Вместе с коллективом образовательного учреждения в полезном начинании приняли участие и родители, и ученики, передает OTYRAR.

В Seitzhan school занялись озеленением. С энтузиазмом в экологической акции принимают участие ученики. 200 саженцев — елей, дубов и туй — они высаживают вместе с преподавателями.

«Наша главная цель — озеленить двор нашей школы. И содержать его в чистоте»,- рассказал Нурсултан Мухтарулы, ученик школы Seitzhan school.

В экологической акции принимают участие и родители школьников. Одна из организаторов — Сабира Рахымкызы не только помогает в озеленении территории вокруг школы, но и принимает участие в масштабной республиканской акции.

«Я длительное время задумывалась о том, чтобы принять участие в масштабном проекте по высадке 20 млн-ов деревьев, по всему Казахстану. Не секрет, что мы используем деревья как сырье, а то что вырубили, обратно не восполняем. Потом я задумалась, если каждый гражданин нашей страны высадит одно дерево, то высадить 20 млн саженцев для нас не составит труда. По этой причине, я бы хотела, чтобы остальные частные предприятия, школы и неравнодушные казахстанцы приняли участие в акции по озеленению»,- заверила Сабира Рахымкызы, мама школьника, индивидуальный предприниматель.

Директор Seitzhan school рассказывает, посадка деревьев — благородное деле, где не на словах, а на деле можно выразить любовь к Родине.

«Кроме хвойных деревьев, мы решили высадить 40 саженцев фруктовых деревьев»,- пояснил Нурболат Базарбаев, директор школы Seitzhan school.

Экологическая акция в Seitzhan school направлена на улучшение климата и оздоровление «зеленых лёгких» Шымкента.

Лицензия: № KZ64LAA00034939 выдана 18.09.2023 году государственным учреждением «Департамент по обепечению качества в сфере образования г. Шымкента комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения республики Казахстан»