В Шымкенте открылась редкая выставка линогравюр, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

На ней представили более сотни работ казахстанского художника-графика Батухана Баймена. Все произведения выполнены на тканевых полотнах, многие из которых впечатляют размером. От 2 до 6 метров в длину. Художник черпает вдохновение в наследии кочевой культуры предков. Через технику линогравюры он отражает историю древних тюрков, мир номадов. И каждый человек в произведениях видит своё. Как создаются уникальные работы, Батухан Баймен на выставке подробно рассказал молодым художникам.

Сначала на линолеуме вырезается рисунок будущей работы – для этого мастер специально изготавливает инструменты и стол. Затем происходит зеркальное нанесение на ткань и убирается лишнее. По словам мастера, это очень кропотливый, но интересный процесс.

«В этом ключе, чтобы выразить инструментарий меньше, чем в живописи . Но как видите всё равно оно выглядит красочно, интересно. Такие сложные композиции, и вообще графику поднять на такой уровень для было сначала вообще в таком шоковом состоянии, когда увидел такие монументальные работы», — говорит Умирбек Жубаниязов, председатель союза художников РК.

«Графика это самый древний вид искусства, когда еще петроглифы на скале рисовали. То что я занимаюсь это называется печатной графикой, линогравирование. Оно недавно вышло. Поэтому считается как новейшее, но уже забытое. Видите как получается», — говорит Батухан Баймен, заслуженный деятель культуры РК .