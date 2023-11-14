«Бес попутал»: Педофила из Арыси осудили к 20 годам колонии

В Туркестанском областном суде вынесли приговор педофилу из Арыси.

22-летний парень совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки в мае этого года. Вину подсудимого признали и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Приговором суда от 30 октября подсудимый признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права заниматься какой-либо преподавательской деятельностью и не работать с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу».

Жуткий инцидент произошел пол года назад. По словам очевидцев, сосед-насильник пошел на преступление днем. В это время отец чинил во дворе машину, а дочь отправил домой. В подъезде произошло страшное. Ребенок нашел в себе силы выйти на улицу и рассказать родным о случившемся. Местные жители не стали дожидаться полиции и устроили над педофилом самосуд. Удерживали и били его до приезда правоохранителей.

Осужденный свою вину признал, заявив, что в этот день в него вселился сатана. Темные силы на решение судьи не повлияли. Педофил выйдет на свободу в 42 года. Родные девочки вердикт суда оспаривать не стали.