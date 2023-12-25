Почти тысяча жителей Шымкента пользуются услугами соцработников. Они покупают продукты, лекарства, заботятся об одиноких пенсионерах, и дарят своё душевное тепло.

В этой квартире социальный работник всегда желанный гость. Живут здесь труженики тыла – Виктор Федорович и Валентина Георгиевна. Для них Эльмира Алиева стала родным человеком.

«Даже по-семейному уже теперь, потому что она уже столько лет ко мне ходит, эта девочка, я значит к ней звоню – пожалуйста сметанки захвати на базаре. Она захватит сметаночку. Может хлеба, говорит, купить? Я говорю, купи и хлеба», — рассказывает Валентина Пузанова, труженица тыла.

Соцработник помогает пенсионерам и по дому: уборка, стирка, покупка лекарств. Другое дело выполнять свои обязанности с душой. Это уже личный выбор, говорит Эльмира. Для себя она ещё 17 лет назад решила, что хочет посветить свою жизнь благородному делу.

«Конечно, мы уже к ним привыкли. У меня сейчас ни родителей, ни бабушек, ни дедушек нет. Я их считаю, вместо своих. Я им говорю – вы мои бабушки, дедушки. Вот так и общаемся», — говорит Эльмира Алиева, социальный работник.

Пенсионеры с удовольствием ведут беседы с соцработником и даже делятся секретами долголетия, как сохранить здравый ум до старости. Валентине Георгиевне, 90 лет, Виктору Федоровичу – 86.

«Это громадная забота государства о стариках, пенсионерах. Большая работа. И здесь не каждый педагог, доктор, врач или медсестра справится. Здесь должны работать только люди, имеющие прекрасную душу, которые могут не только думать о себе, он может думать о тех, кому помогают. Это люди особого труда, особой души, особого порядка», — говорит Виктор Мурчич, труженик тыла.

Одиночество, болезнь, старость. Чаще всего, в социальной работе нет легких историй, делится Эльмира. Её работа сейчас очень востребована, но не престижна. Молодёжь редко выбирает эту профессию. Чтобы ситуация изменилась, в Министерстве труда и социальной защиты рассматривают повышение статуса соцработников.

«Статус социального работника, во-первых даст повышения заработной платы. Это мотивация же. Их в обществе будут ценить социального работника. Я думаю, это святое дело помогать нуждающимся людям», — говорит Копжан ТУрлыбеков, заместитель начальника управления занятости и социальной защиты г. Шымкента.

Засиживаться надолго у пенсионеров Эльмира не может. Её с нетерпением ждут и другие подопечные, а в ожидании даже записывают трогательные видеообращения. Соцработник Эльмира Алиева многим смогла заменить родных людей. Попрощавшись с семейной парой, тут же спешит за продуктами для другого подопечного. Там она поможет дедушке приготовить вкусный ужин.