Один на один с тишиной

В Шымкенте проживают тысячи пожилых людей, которые в силу возраста и обстоятельств остались одни. История 85-летней Нины Шунковой лишь одна из многих, но она ярко иллюстрирует, как работает социальная помощь в городе и какие вопросы до сих пор остаются открытыми.

Нину Шункову можно назвать человеком старой закалки. В свои 85 лет она сохраняет ясный ум и чувство собственного достоинства, не привыкла жаловаться на жизнь. Хотя, казалось бы, поводов для жалоб у нее предостаточно.

Когда-то она была молодой и полной сил женщиной. Отучилась на швею, работала по профессии. 18 лет отдала Чимкентскому свинцовому заводу, была членом профкома. Вместе с сыном пела в церковном хоре — это была ее отдушина, место, где она чувствовала себя нужной и причастной к чему-то большому. 30 лет она прожила в Шымкенте, растила детей, строила планы на будущее.

Но жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Сын ушел из жизни. Дочь вышла замуж и уехала за границу. Связь с ней сейчас — лишь редкие звонки, которые не могут заменить живого участия. И Нина Шункова осталась одна в своей квартире в городе, который она когда-то считала родным, а теперь он стал для нее просто местом, где она доживает свой век.

Недавно случилось несчастье: Нина Дмитриевна сломала ногу. Перелом оказался серьезным. Сейчас она передвигается только с помощью ходунков. Каждый шаг дается с трудом. Сама она уже не может сходить в магазин, приготовить полноценный обед, убраться в квартире. Даже просто постоять у плиты — проблема. Единственный доход — минимальная пенсия, которой едва хватает на самое необходимое.

Чужая тетя, которая стала родной

Именно в такой ситуации и проявляется настоящая роль социальной помощи. За Ниной Шунковой сейчас закреплена социальная работница Индира Алтенова, которая уже 16 лет жизни посвятила этому благородному делу. Каждый вторник и пятницу она приходит к Нине. И давно перестала быть для нее просто «человеком из соцслужбы».

Она приносит продукты из магазина строго по списку, ведь возможности выбирать у Нины Дмитриевны нет. Она убирает в комнате, моет полы, поливает цветы — те самые, которые напоминают, что в этой квартире когда-то была жизнь. Она помогает готовить горячую пищу. Два раза в неделю — строго по стандарту — она приходит к пожилой женщине. Но, по словам Нины Дмитриевны, эти визиты для нее не просто получение услуг, а единственная возможность услышать живой голос, поделиться тем, что наболело, просто почувствовать, что кто-то есть рядом.

В пятницу соцработница привозит лекарства, заранее купленные по дороге, ведь Нина Шункова не может сама пойти в аптеку. Индира измеряет давление, следит за состоянием здоровья. Но самое главное — она разговаривает с Ниной. Беседует о жизни, погоде и новостях, которые узнала из газет и журналов, что приносит с собой. Индира читает вслух, ведь Нине уже трудно разбирать мелкий шрифт. Она поднимает настроение, пытается улучшить взгляд на жизнь, даже когда поводов для радости почти не осталось.

Все это не просто «добрая воля» или душевная щедрость одной конкретной женщины. Это часть государственного стандарта социальной помощи. В Шымкенте действует Центр оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому №7 управления занятости и соцзащиты г. Шымкента.

В стандарте прописаны восемь видов услуг: социально-бытовые, медицинские, психологические, правовые, экономические и педагогические. Все, что делает соцработница для Нины Дмитриевны, — это не прихоть, а четко регламентированная обязанность.

Стандарт, который работает, но не закрывает всего

239-й пункт этого стандарта регулирует, какую именно помощь могут получать пожилые люди, инвалиды и одинокие граждане. Конечно, все эти правила и регламенты очень нужны. Они гарантируют, что пожилой человек получит минимально необходимый набор услуг. Но могут ли они заменить семью, родных и детей?

«Каждый случай уникален, — поясняет Индира Алтенова. — У каждого своя судьба. Бывает, что дети живут в этом же городе, но не приходят к родителям. А бывает, что человек всю жизнь работал, воспитывал детей, а под старость остался совсем один. Наша задача не просто «выдать услуги», а попытаться заменить пожилому человеку семью, насколько это возможно».

Но заменить семью, конечно, невозможно. Соцработник не может оставаться у подопечного круглосуточно. Он приходит дважды в неделю всего на несколько часов. В остальное время пожилой человек остается один.

Психологический аспект: работа с характером

Одна из главных сложностей, по словам Индиры Алтеновой, — это не физический уход, а психологический контакт. Пожилые люди, особенно те, кто оказался в одиночестве, часто становятся капризными, обидчивыми, недоверчивыми.

«Угодить им очень сложно, — признается Индира. — Ведь у каждого своя судьба. Одни потеряли детей, другие не нашли общего языка с ними, третьи никогда и не имели семьи. Они уже привыкли жить по-своему. Прийти и навязать им свою помощь нельзя. Нужно сначала завоевать доверие. А это долгая и кропотливая работа».

Но, несмотря на все сложности, эти люди продолжают свою работу. Они не просто приносят продукты и убирают квартиры, а слушают бесконечные истории о прошлом, работе на заводе, молодости и сыне, который пел в церковном хоре. Они становятся для пожилых людей единственным связующим звеном с внешним миром.

«Бывает, что мы задерживаемся дольше, чем положено по времени, — рассказывает Индира. — Потому что человеку нужно выговориться. Ему некуда больше пойти. Он видит в тебе родственника, близкого. И как ты можешь уйти, если человек плачет, рассказывая о своей жизни?»

Цифры и реальность

В Шымкенте сегодня действует один государственный Центр оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому №7 управления занятости и соцзащиты, который обслуживает сотни одиноких пенсионеров и инвалидов. Это не огромные цифры, ведь на одного соцработника приходится по несколько подопечных, и время на каждого строго ограничено.

Но проблема одиночества пожилых людей в городе гораздо шире, чем охват социальной службой. Далеко не все нуждающиеся подают заявки на помощь. Многие стесняются. Не знают о своих правах. А некоторые просто боятся, что их «отправят в дом престарелых» или «изымут квартиру».

Это мифы, которые живут в сознании старшего поколения, но их нужно развеивать.

Управление занятости и соцзащиты г. Шымкента открыто для всех. Любой пожилой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, имеет право на господдержку. Вопрос лишь в информированности. И здесь, как ни странно, тоже есть поле для работы.

Нина Шункова как символ

История Нины Шунковой — это не просто биография одной женщины, а зеркало, в котором отражаются судьбы сотен и тысяч пожилых людей Шымкента. Они проработали всю жизнь на заводах и фабриках, поднимали детей, отдавали им все. И остались одни…

Они помнят, как пели в хоре, как встречали любовь, как впервые взяли на руки своих детей. А теперь их мир сузился до небольшой квартиры, где каждый день похож на предыдущий.

И в этот мир, как луч света, приходит социальный работник. С продуктами, улыбкой и терпением, с газетами и журналами. Он измеряет давление, подает лекарства, читает вслух новости, говорит о погоде и поливает цветы. И на какое-то короткое время одиночество отступает.

Но приходит следующий день — и женщина вновь остается одна. С ходунками, больной ногой и памятью, которая то и дело возвращает ее в прошлое.

Взгляд в будущее

Что нужно сделать, чтобы таких историй становилось меньше? Чтобы пожилые люди не были обречены на одиночество даже при наличии государственной помощи? Ответов несколько.

Во-первых, необходимо повышать информированность населения. Люди должны знать, что соцпомощь доступна и за ней не стыдно обращаться. Это не унизительно, а нормально.

Во-вторых, нужно развивать систему нестационарных услуг. Это значит, не просто прийти-уйти, а создавать условия для социальной активности пожилых людей. Клубы по интересам, встречи, культурные мероприятия. Чтобы пенсионеры могли общаться друг с другом, а не сидеть в четырех стенах.

В-третьих, стоит задуматься о психологической поддержке для соцработников. Ведь они работают с болью, отчаянием, одиночеством, и выдерживать это каждодневно очень непросто.

Медпомощь на дому — еще один важный аспект

Стоит отметить, что господдержка пожилых людей не ограничивается только соцпомощью на дому. В Шымкенте, как и по всему Казахстану, действует система медицинской помощи на дому. Это очень важное направление, которое касается не только одиноких пенсионеров, но и всех пожилых людей, независимо от их семейного положения.

Каждый пожилой человек имеет право вызвать участкового врача на дом. Это особенно актуально для тех, кто, как Нина Шункова, не может самостоятельно передвигаться из-за перелома, серьезного заболевания или просто в силу преклонного возраста. Врач приходит на дом с необходимым оборудованием, проводит осмотр, назначает лечение, выписывает рецепты.

Но это еще не все. Если пожилому человеку требуется сдать анализы (общий анализ крови, биохимическое исследование или другие лабораторные тесты), то он может сделать это, не выходя из дома. Медицинская служба организует забор биоматериала прямо на дому. Это избавляет пожилого человека от необходимости добираться до поликлиники, стоять в очередях, рисковать своим здоровьем в общественных местах. Для человека, который с трудом передвигается на ходунках или вовсе прикован к постели, такая возможность — настоящее спасение.

В заключение

Нина Шункова прожила долгую и сложную жизнь. Она работала, воспитывала детей, пела, любила… А теперь она — одна из многих, кто нуждается в простом человеческом внимании. Социальная помощь в Шымкенте есть, она работает и действительно помогает. Но она не может заменить семью.

И, наверное, главный вывод, который можно сделать из этой истории: не забывайте о своих родных! Звоните родителям и приезжайте к ним, даже если вы далеко живете. Ведь когда-нибудь и вы окажетесь на их месте. А пока есть время, оно еще есть, чтобы не оставлять их наедине с тишиной.

Жанна Курманбекова