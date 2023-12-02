В Шымкенте намерены решить проблему долгостроев, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Стали известны сроки завершения 5 крупных проектов, где ввод в эксплуатацию сильно затянулся. Чтобы разобраться в причинах, Департамент по противодействию коррупции совместно с акиматом и Департаментом внутреннего госаудита проанализировали сложившуюся ситуаци.

Большая стройка здесь началась ещё в 2019 году. Подрядчик за бюджетные средства начал возводить подстанцию «Акжар», которая должна обеспечить электроэнергией дома и бизнес-объекты. Но вместо света шымкентцы получили ещё один долгострой. Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. Судьба крупных долгостроев в Шымкенте оказалась в центре внимания. На выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции огласили весь список. Это 5 объектов, социальные и инфраструктурные. У

«Дорожное продолжение проспекта Кунаева, дорожная инфраструктура, так называемая №7 улицы в микрорайоне «Туран». Если есть какие-то неправильные вещи, доводите до руководства города. Какие-то если надо вмешательства территориального Департамента, есть руководитель Департамента, представители», — говорит Улан Саркулов, первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции.

«Без вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, именно без вмешательства в деятельность подрядных организаций по недопущению необоснованного увеличения стоимости, а также по увеличению сроков в настоящее время полностью мониторим, проводим аналитические мероприятия», — говорит Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по г. Шымкенту.

Специалисты выяснили, что основные причины, из-за которых стройки вдруг затянулись, стало удорожание проектов. Были и недобросовестные подрядчики. Проверят также расторопность ответственных сотрудников.

«Провели анализ по всем объектам, которые несвоевременно сдаются или до сих пор на стадии строительства. По ним общие так скажем ошибки – это при организации самих государственных закупок, при определении подрядчика были определенные нарушения, в связи с чем подрядные организации начали судиться, в последующем судебные процессы оттягивали сам процесс строительства», — говорит Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента.

По жилищным стройкам, согласно данным акимата, были определены нарушители. Их вину доказали в суде. Теперь дело закончат другие подрядчики. Согласно карте коррупционных рисков Шымкента, сфера строительства и земельных отношений чаще всего вызывает нарекания у горожан, но не всегда тому виной подрядчик. С начала реализации проекта «Дорога бизнесу» Антикор помог защитить права 1314 бизнесменов из разных сфер. Мониторить важные для города объекты также помогают волонтёры.

«Мы, волонтеры, будем держать этот вопрос под своим контролем и планируем, что все объекты будут посещаться волонтерами и мониториться. Хотим внести свой вклад в решение таких сложных социальных и системных проблем в целом», — говорит Айжан Кесебаева, волонтёр антикоррупционной службы г. Шымкента.

Со следующего года в Шымкенте начнёт работать информационная система, которая будет отслеживать процессы госзакупок и показывать всю картину от момента планирования до результата. Также были автоматизированы 18 услуг, предоставляемых в сфере земельных отношений. По 5 крупным долгостроям определены сроки сдачи. Подстанцию «Акжар» все-таки обещают запустить в апреле следующего года.