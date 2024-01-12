Охранникам школ не выплатили компенсации в связи с потерей работы в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области установлены факты не выплаты положенной компенсации в связи с потерей работы охранникам среднеобразовательных школ.

Так, приказом Министра образования и науки Республики Казахстан объекты осуществляющие деятельность в сфере образования отнесены к объектам уязвимым в террористическом отношении, после чего их охрана передана частным охранным агенствам.

В связи с правовыми изменениями отделами образовании расторгнуты трудовые договора с 1 473 охранниками в одностороннем порядке.

Однако работодатель нарушив требования трудового законодательства, не произвел соответствующие компенсационные выплаты 934 работникам, сообщили в прокуратуре региона.

Принятыми мерами обеспечено перечисление компенсации в размере средней заработной платы (115 млн).

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры области.