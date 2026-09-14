Шымкентский марафон собрал спортсменов из 15 стран

В Шымкенте в 11-й раз прошёл городской марафон. На старт вышли около восьми тысяч участников из 15 стран, в том числе порядка 500 зарубежных спортсменов. Атлеты соревновались на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.

Победителем на дистанции 21 километр стал Хасан Мирсоатов из Узбекистана, преодолевший трассу за 1 час 7 минут 16 секунд. Самому младшему участнику марафона было 12 лет, среди старших спортсменов были бегуны почти 70-летнего возраста.

В этом году призовой фонд составил 20 миллионов теңге, а главный приз увеличили до 1 миллиона теңге. Организаторы отмечают, что интерес иностранных спортсменов к забегу растёт с каждым годом.

Как прошёл шымкентский марафон, кто показал лучшие результаты и чем запомнился забег в этом году — смотрите в полном сюжете.