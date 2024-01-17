Первый самолёт рейса «Абу-Даби-Туркестан» приземлился в Туркестанском аэропорту

В международном аэропорту «Азрет Султан» в Туркестане из Абу-Даби приземлился самолет «Airbus 321» авиакомпании «Wizz Air».

Самолет, направляющийся из популярного туристического города Объединенных Арабских Эмиратов, привез 100 пассажиров, 40% из которых — туристы.





Также из Туркестана в Абу-Даби отправилось 200 пассажиров. В ноябре прошлого года было объявлено об открытии нового воздушного маршрута «Аби-Даби — Туркестан» и продаже билетов.

Билеты в продаже на сайте и в мобильном приложении»wizzair.com». Цена — от 20 тысяч тенге.

По мнению специалистов, чем раньше приобретут билет, тем дешевле он будет стоить.

Также, есть возможность получить скидки до 10%, если вы зарегистрируетесь на сайте и станете членом клуба «wizzair.com».

Рейсы будут выполняться 3 раза — по вторникам, четвергам и субботам.

В целом, регулярные авиарейсы из международных рейсов через международный аэропорт Туркестана летают в Стамбул и Эль-Кувейт, а внутриреспубликанские — в Астану, Алматы, Караганду, Уральск, Актобе и Актау.