Проведение производственного контроля на объектах образования и воспитания

Одним из нормативно-правовых актов Республики Казахстан являются санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года №62.

В данных санитарных правилах отражены все необходимые требования касательно проведения производственного контроля на различных объектах независимо от форм собственности, в том числе и для объектов образования и воспитания.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг, путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований, установленных в документах государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Организация мероприятий по осуществлению производственного контроля проводится индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Производственный контроль включает в себя разработку:

— программы производственного контроля;

— контроль за наличием разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение или талон о приеме уведомления о начале деятельности);

— осуществление лабораторных исследований и замеров;

— контроль за своевременностью и полнотой прохождения работниками медицинских осмотров, согласно утвержденных нормативно-правовых актов, а также учет личных медицинских книжек;

— контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции (в том числе поступающего сырья, упаковочных материалов, контактирующих с пищевой продукцией), за сроками действия документов (свидетельств о государственной регистрации, деклараций о соответствии, сертификатов, ветеринарных документов);

— оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, с определением критических точек и методов контроля безопасности процессов, работ, услуг с определением критических точек контроля для обеспечения управления опасностями при работе объекта;

— ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля;

— разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы о случаях возникновения, связанных с деятельностью объекта, массовых инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений;

— контроль за выполнением предусмотренных программой производственного контроля мероприятий, соблюдением гигиенических требований в соответствии утвержденных санитарных правил.

Согласно данных санитарных правил на объектах образования и воспитания при проведении производственного контроля проводятся исследования микроклимата, воздушной среды, физических факторов, почвы, дезинфицирующих средств, качества и безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, воды на показатели химической, микробиологической, токсикологической, паразитологической безопасности на соответствия гигиеническим нормативам аккредитованными лабораториями.

Также, в данных санитарных правилах в приложении №1 указывается алгоритм проб, необходимых для проведения прозводственного контроля в школах, интернатах, детских дошкольных организациях, детских оздоровительных организациях, высших учебных заведениях и средних учебных заведениях.

Осуществление производственного контроля на объекте является одним из методов самоконтроля за соблюдением требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

А соблюдение всех необходимых требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия способствует профилактике заболеваний, физическому и умственному развитию детей, создает условия для формирования здорового поколения.

А. Ахметов

заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкент