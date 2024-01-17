Суд над экс-руководителем миграционной полиции начался в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки. По материалам уголовного дела, полковник оказался на скамье подсудимых из-за того, что пообещал за незаконное вознаграждение оказать содействие гражданам Афганистана в получении казахстанского гражданства в короткие сроки. И, как заявил прокурор на первом слушании, действовал через посредника. Бывшего начальника миграционной полиции задержали во время отпуска в июле прошлого года.

Экс-полицейский с обвинением не согласен и вину не признал. Подсудимый также запретил журналистам снимать его на фото и видео.

«С 20 февраля по 15 июля 2023 года получено через посредника в общей сложности 8 тысяч долларов США. Таким образом, будучи сотрудником правоохранительных органов, он неоднократно совершил преступление, предусмотренное статьей 366 части 3 пункта 4 Уголовного кодекса «Получение взятки», — говорит Нуржан Есболов, прокурор управления прокуратуры г. Шымкента.