Оцепление в новом центре Шымкента. Обнаружена подозрительная сумка

В новом центре Шымкента сняли оцепление — в подозрительной сумке оказались лишь вещи, передает OTYRAR.

Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

Вечером 31 января прямо на тротуаре была обнаружена бесхозная черная дорожная сумка.

Обеспокоенные жители Шымкента забили тревогу. Они обратились в правоохранительные органы.

Из-за сообщения о подозрительной сумки возле городской администрации в микрорайоне Нурсат, оцепили прилегающую территорию.

Место обследовали сотрудники кинологической службы, полицейские.

Они осторожно осмотрели оставленную сумку и выяснили, что внутри нее находились чьи-то личные вещи – в основном одежда, а также дрель и средства личной гигиены, то есть она не представляла опасности для окружающих.

Оцепление было снято.

Отметим, рядом с офисом городской администрации в 16 этажей, располагается в административно-деловом центре Шымкента.

Рядом находятся здания библиотеки «Отырар», областного казахского драматического театра им. Шанина, городской поликлиники, Назарбаев Интеллектуальная школа, выставочный центр «Көрме орталығы», дворец торжеств «Туркестан», современные медицинские и торговые комплексы.