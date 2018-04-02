В Шымкенте проведена операция по обезвреживанию подозрительной сумки

Чёрная сумка забытая кем-то в Центральном парке подняла на ноги все чрезвычайные службы Шымкента. О подозрительном предмете, возможно начинённом взрывчаткой, полицейским сообщили горожане, прогуливавшиеся по аллеям парка.

Стражи порядка прибывшие по тревоге на место вызова оцепили прилегающий участок, вывели горожан в безопасную зону, а сапёры приступили к осмотру сумки. К счастью, опасных предметов в сумке не оказалось.

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Салтанат Каракозова, начальник управления развития государственного языка и информации ДВД ЮКО: «Сотрудники ДВД ЮКО осмотрели место происшествия и сумку, никаких взрывных устройств не обнаружено».

О подозрительной сумке горожане сообщили сотрудникам стационарного пункта полиции, несущим дежурство в центральном парке, а уже полицейские вызвали оперативную группу. После осмотра сумки оцепление вокруг центрального парка было снято.

Данияр Худайбергенов