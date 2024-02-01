Шерсть – дело тонкое

Сезон зимних распродаж в разгаре. И самое первое, за чем стоит поохотиться в это время, – верхняя одежда и качественные шерстяные вещи: свитеры, кардиганы, водолазки.

Не верь рукам своим

Прогулявшись по нашим сетевым магазинам, несложно понять, что по-настоящему хорошие вещи найти трудно. Речь идет прежде всего о материале, из которого они изготовлены. Поэтому, если уж попалась качественная шерстяная одежда по сниженной цене, то берите, не задумываясь. Вам повезло!

Шерсть – один из самых лучших натуральных материалов. Она хорошо «дышит» и сохраняет тепло. Кроме того, одежда из шерсти выглядит лучше и благороднее, чем синтетическая.

Но чтобы точно определить, из чего изготовлена вещь, только ощупывания и поглаживания недостаточно. Сегодня и 100-процентная синтетика может по ощущениям напоминать мягкую шерсть. Но греть и «дышать» она не будет. Поэтому не стоит доверять рукам, а лучше положиться на глаза. Надо обязательно читать бирку с составом, на ней указано содержание материалов в процентах. Так вот, чтобы свитер мог согреть вас, содержание шерсти в нем должно быть не меньше половины, а лучше 70%. Чисто шерстяные вещи сегодня большая редкость, но и они попадаются. О чем опять же вам расскажет информация на бирке.

Но шерсть тоже бывает разная. Самая распространенная – овечья. Она хорошо греет и отличается высокой прочностью. Цена зависит от ее качества и способа получения.

Итак, что сначала ищем на бирке с составом.

Lambswool – шерсть ягнят, получаемая от их первой стрижки. Мягкая, приятная на ощупь, она ценится выше шерсти взрослых овец и стоит чуть дороже. Одежда из нее очень комфортна в носке.

Merino wool – шерсть овец мериносовых пород, теплая и легкая. Стоит одежда из шерсти мериносов дороже одежды из шерсти обычных овец, но и выглядит дороже.

Angora – шерсть ангорских кроликов (не путать с мохером). Очень мягкая, пушистая и нежная на ощупь. Прочная и очень теплая.

Mohair (мохер) – стриженая шерсть ангорских коз. Хорошо греет, прочна и довольно легка, практически не мнется. Обычно имеет специфический блеск, весьма заметный. В шерсть коз-ангорок часто добавляют овечью шерсть, а иногда и синтетический материал акрил.

Alpaca wool – шерсть альпаки, симпатичных верблюжат, которых разводят в высокогорьях Анд, очень легкая (гораздо легче овечьей), водонепроницаемая, слегка блестящая и очень-очень теплая, гораздо теплее овечьей шерсти и, как считают некоторые, теплее кашемира. Из трикотажа альпака делают шарфы, ткани из шерсти альпака используют для производства дорогих костюмов.

Camel wool – верблюжья шерсть, очень теплая, при этом достаточно легкая и прочная, эластична и практична в носке. Используется обычно в сочетании с овечьей шерстью при изготовлении пуловеров, пальто, свитеров.

Cashmere (кашемир) – весьма легкая, при этом очень теплая шерстяная пряжа, которую делают из шерсти гималайских коз (изначально производилась в индийском штате Кашмир, отсюда и название). Это дорогой, нежный и весьма деликатный материал, не отличающийся высокой износостойкостью. Выглядит элегантно, не мнется, но цены на хорошие кашемировые вещи высоки. Часто кашемир смешивают с обычной шерстью, шелком и/или полиамидом.

На зимних распродажах ищите вещи именно с таким составом. Первоначальная цена на них обычно высокая, а вот если одежда доживет до распродажи, то лучше потратить деньги на нее, чем на множество синтетических однодневок.

Именно сейчас, когда цены снижаются, присмотритесь не только к свитерам, кардиганам и костюмам из шерсти, но и к классическому пальто с хорошим составом. Часто это самая дорогая вещь в гардеробе. Но, если подумать, то эта покупка на годы и все случаи жизни. Именно классическое пальто можно вписать в самые разные образы – от повседневных до нарядных. Его можно носить с кроссовками и каблуками, со спортивными штанами и вечерними платьями.

Овечка бывает кусачей…

Кроме цены, одна из самых главных претензий к вещам из шерсти в том, что они «кусаются», вызывают зуд. Особенно это неприятно, если одежда прилегает к телу – шарфы, шапки, водолазки и т.п.

Причины здесь разные, многое зависит от толщины шерстяных волокон: чем толще волокно, тем более сильный зуд оно может вызвать. Другой важный фактор – мягкость волокон, из которых изготовлена шерстяная пряжа. Одежда из шерсти альпаки или мериноса колоться не будет, кашемир тоже практически не вызывает раздражения кожи. Изделия из верблюжьей, грубой овечьей и, ожидаемо, собачьей шерсти – самые кусачие. Считается, что эффект покалывания, которым обладают некоторые виды шерсти, благоприятно воздействует на здоровье человека. Но терпеть такое лечение согласны не все. Что ж, от чрезмерной колкости можно избавиться: есть несколько вариантов.

Первый – использование специальных средств. Многие стиральные порошки, гели и кондиционеры для стирки шерсти отлично смягчают ткань, сглаживают торчащие волоски. Кондиционеры и гели больше подходят для шерсти, чем порошки: они размягчают волокна, не повреждая структуры вещей.

Второй – шампунь и кондиционер для волос. Эти косметические средства хорошо смягчают шерстяные волокна. Вещи после их использования перестанут колоться и будут приятно пахнуть. Сначала постирайте изделие в теплой воде с шампунем, а затем нанесите бальзам, дайте ему воздействовать минут пять и прополощите вещь.

Третий – домашние средства. Чтобы шерстяная одежда была мягкой, необходимо прополоскать ее в растворе, состоящем из 10 литров теплой воды, чайной ложки 9%-ного уксуса и чайной ложки соли.

Часто при полоскании шерстяных вещей для их смягчения в воду добавляют одну чайную ложку лимонной кислоты.

При стирке цветной шерсти можно использовать горчичный порошок. В таз с водой следует добавить две столовые ложки сухой горчицы, замочить изделие на час, а затем хорошо прополоскать. Горчица неплохо смягчает ворсинки, предотвращая колкость шерсти.

Еще раз напомним, что стирать шерсть нужно вручную при температуре 30О. Если на одежде появилось пятно, можно его аккуратно замылить, а затем вновь опустить вещь в воду. Так вы не нарушите плетения волокон. Сушить шерстяное изделие нужно, разложив его на плоской поверхности.

Большинство современных шерстяных вещей почти не мнется, но бывают досадные исключения. Все дело в том, что нити шерсти имеют рыхлую структуру: их полости наполнены воздухом (за счет чего в них кожа и «дышит»), и легко деформируются под нагрузкой – поверхность ткани теряет гладкость и ровность. Тонкая шерсть (особенно без добавления синтетики) имеет свойство быстро образовывать заломы. Для плотных тканей это менее актуально. Но, например, при сидячей работе в офисе к концу дня на брюках и юбках могут образовываться некрасивые заломы.

Учтите это! Если не любите гладить, то перед тем как приобрести какую-либо одежду, проверяйте, мнется ли она. Для этого достаточно сильно сжать в руке материал и подержать секунд 10. В результате вы увидите, какие ткани восстанавливаются, а на каких остаются заломы.