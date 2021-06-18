Наболевший «шерстяной вопрос» решен в пользу предпринимателей.

С 2019 года Палата предпринимателей города Шымкент поднимала вопрос отмены таможенной пошлины на шерсть, которая ставила крест на экспорте отечественной продукции. Она составляла 10% от стоимости продукции .

Местные фермеры и производителей овечьей шерсти жаловались, что их продукция, будучи не востребованной внутри страны, становится неконкурентоспособной и за ее пределами, поскольку, облагаясь пошлиной при экспорте, сразу подскакивает в цене.

В последний раз вопрос отмены пошлины на вывоз шерсти производители подняли перед председателем Президиума НПП РК «Атамекен» Тимуром Кулибаевым на онлайн-совещании в Региональной Палате.

«Уникальное предприятие по переработке овечьей шерсти ТОО «Шымкент Кашемир» имеет возможность перерабатывать более 10 тыс. тонн продукции в год. Однако вынуждено выпускать всего одну тысячу. Так как продукция компании в основном ориентирована на рынок Китая, а экспортно-таможенная пошлина на товар делает экспорт в КНР просто нерентабельным. До сегодняшнего дня предприятие использует в собственном производстве всего 1% (10 тонн) мытой шерсти для выпуска готовой продукции. Вместе с тем, на складе предприятия заготовлены более 1000 тонн мытой шерсти, предприятие приостановлено, обязательства перед кредиторами обязывает уплачивать пени и штрафы за несвоевременную уплату основного долга. Таможенная пошлина грозила не только крахом экспорту их продукции, но и ставило единственное крупное предприятие по переработке шерсти на грань выживания. Поэтому мы неоднократно предлагали рассмотреть на центральном уровне вопрос отмены экспортно-таможенной пошлины на шерсть в связи с отсутствием потребителей на внутреннем рынке Казахстана», — отмечает директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Начиная с 2019 года данный вопрос рассматривался на различных уровнях и в разных регионах. Его решению предшествовала огромная скрупулезная работа: переписки и долгие обсуждения с госорганами, заседания отраслевых комитетов, рассмотрение на межведомственной комиссии. НПП РК «Атамекен» не раз поднимала вопрос перед профильными Министерствами. Усилия, в конце концов, возымели результат.

9 июня 2021 г. в Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2016 года № 81 внесены изменения, по которым ставка не подвергнутой кардо- или гребнечесанию шерсти за пределы Казахстана составляет 0% от ее стоимости. Отмена пошлины будет действовать до 1 мая 2023 года.

Ссылка на приказ: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023000#z6