Шымкентская чулочно-носочная фабрика снизила цены на продукцию

Завод по изготовлению чулочно-носочных изделий наращивает производственную мощь. Еще два месяца назад на предприятии выпускали носки исключительно двух цветов: черного и белого. Сейчас здесь производят до 40 расцветок мужских, женских и детских носков с различными рисунками. А за счет запуска новых — прядильных линий стоимость готовой продукции значительно снизилась.

Именно здесь решили выпускать продукцию высокого качества, но по низким ценам. Мужские, женские и детские носки различных цветов, рисунков и плотности, ассортименту предприятия позавидует любой. 2 миллиона пар готовых носочных изделий в месяц. Удивляет и цена, от 30 до 165 тенге за пару. Носки шымкентского производства легко конкурируют с китайскими и турецкими.

Владимир Хван, управляющий: «Наши преимущества в том, что мы сами красим пряжу. То есть, мы не зависим от импорта х/б пряжи. Помимо этого, у нас работает прядильный цех, где мы сами делаем синтетику — лайкру. За счет этого, мы снижаем себестоимость и наша продукция является конкурентно способной».

За станки сегодня встали 172 человек. Есть среди них те, кто годами искал работу – это люди с ограниченными возможностями. Большинство из них не говорят и не слышат, но здесь они чувствуют себя полноценными членами общества, тем более их профпригодности может позавидовать любой.

Продукция фабрики отличается высоким качеством и пользуется успехом у потребителей. Производство ведется на южнокорейском оборудовании. А сырье – волокна поставляют местные производители. Реализовать проект удалось благодаря поддержки фонда Даму.

У предприятия полно заказов: эти носки ждут на прилавках Алматы и Астаны. Ими заинтересовались и российские покупатели, но только 30 % от всей продукции пойдет на экспорт. На заводе в первую очередь хотят одеть казахстанцев.