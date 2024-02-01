Защиту получат казахстанцы, сообщившие о коррупции

Защиту антикоррупционной службы получат казахстанцы, сообщившие о факте коррупции. Но есть условие – заключить соглашение с ведомством.

В таком случае личность «информатора» останется анонимной, а за разглашение его данных может грозить уголовная ответственность. Под особую защиту возьмут и трудовые права человека. И за содействие Антикору уволить его руководство не сможет. Сделать это можно будет только после согласования со специальной комиссией, в составе которой будет сотрудник Антикоррупционной службы. Аналогичные сообщения только в Шымкенте уже подписали 6 человек.

«Агентством разработаны конкретные правила и утверждены формы подобных соглашений. Если лицо, которое сообщило о факте коррупции не желает, чтобы его данные были раскрыты, с ним заключается указанное соглашение. Раскрытие информации в последующем преследуется по закону в соответствие с Уголовным кодексом РК», — говорит Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента.