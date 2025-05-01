В управлении спорта хотели купить старое здание почти за 4 миллиарда тенге

В Шымкенте выявили 33 нарушения в сферах с высоким коррупционным риском. Проверку провели сотрудники Антикоррупционной службы. Один из вопиющих фактов — попытка выкупа старого здания почти за 4 миллиарда.

Управление спорта планировало потратить 3,6 миллиарда тенге из бюджета на покупку здания 1995 года постройки. По данным антикоррупционного ведомства, объект устаревший и завышен в цене. После вмешательства департамента деньги были возвращены в бюджет.

Жандос Бекасанов, руководитель управления Департамента по противодействию коррупции по г. Шымкент: «Из-за отсутствия чётких норм — когда можно купить здание, какого года постройки и в каком состоянии, чиновники сами выбирают объекты. В этом случае, после наших рекомендаций, сделку отменили, деньги вернули».

Не менее громкая история — закупка оборудования для школы №119. Первоначально на кабинет биологии заложили 685 миллионов тенге. После вмешательства борцов с коррупцией сумму снизили в 100 раз — до 6,8 миллиона.

Жандос Бекасанов: «Причиной завышенной суммы стала ошибка специалиста. Но за утверждение нереалистичных закупок уже привлечены к ответственности чиновники, которые подписали такие планы».

С начала года в Шымкенте антикоррупционный департамент предотвратил нецелевое расходование почти 12 миллиардов тенге. Официально в статус «сэкономленных» вошла лишь половина этой суммы.