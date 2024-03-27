Дети на операцию заходят в образе супергероя

Медработники Туркестанской областной детской больницы стали заводить маленьких пациентов в операционный зал необычным способом.

Чтобы уберечь маленького пациента от страха перед операцией, ему говорят: «Ты – настоящий супергерой!» – и надевают плащ героя известного мультфильма про Бэтмена. И матери сами ведут ребенка в операционную.

Операционные медсестры областной детской больницы приняли участие в IV Национальном симпозиуме, объединяющем специалистов операционного дела в University Medical Center, приуроченном к профессиональному Дню операционной медицинской сестры. И одними из первых переняли показательный опыт Центра сердца UMC, когда на операцию идет маленький пациент в плаще супергероя Бэтмена в сопровождении мамы.

Такая мощная психологическая и эмоциональная поддержка пациентов пришлась по душе операционным медсестрам и сразу же нашла применение в областной детской больнице.

Следует отметить, что такой индивидуальный подход к малышам и поддержка эмоционального состояния нашли отклик у мам, ухаживающих за ребенком. Дети, одетые в костюмы, входят в операционную в приподнятом настроении.

Этот метод успешно внедряется в передовых странах мира.