Младенец перенёс две операции в первые часы жизни

После рождения на операционный стол. Новорожденный, который появился на свет в городском перинатальном центре, перенёс две тяжёлые операции в первые часы после своего рождения.

Врачи провели сложные вмешательства и сумели стабилизировать состояние младенца. Сегодня он идёт на поправку и уже готовится к выписке.

С первых секунд своей жизни этот малыш оказался настоящим бойцом. Едва появившись на свет, он столкнулся с тяжёлым набором врождённых патологий.. Его мама попросила не показывать её лицо. Мальчик, появился на свет 25 ноября, и находился в критическом состоянии. Врачи выявили у новорождённого сложные врождённые патологии: мекониальный перитонит, гидроцеле, орхит и двустороннюю пиелоэктазию. Состояние малыша стремительно ухудшалось, поэтому хирурги приняли решение действовать немедленно.

«При рождении он был сильно отекший, я его даже не видела. Его сразу доставили в реанимацию. Конечно, я очень сильно переживала. Но все прошло хорошо, неделю пролежали в реанимации. Спасибо Ержану Ермановичу, что благополучно провел операцию», — благодарит врачей мама малыша.

После нескольких многоэтапных и крайне сложных операций состояние новорождённого удалось стабилизировать. Сейчас он под постоянным наблюдением специалистов.

«Сейчас у ребенка калоприемник, выведена стома. Операция через полгода будет проводиться. Они будут наблюдаться у участкового и детского хирурга и их вызовут на операцию. Серьезных осложнений не будет, самое главное уход. Проблем сильных, которые могут повлиять на его качество жизни, не должно быть«, — говорит Гульмира Будукова, заместитель главного врача по неонатальной службе ГПЦ.

Сейчас ребёнок чувствует себя гораздо лучше и идёт на поправку. Уже на следующей неделе врачи планируют выписать малыша вместе с мамой домой.