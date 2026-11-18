В Туркестанской области вдоль дороги, ведущей к международному аэропорту Туркестана, высадили 22,5 тысячи саженцев. В масштабной экологической акции приняли участие около тысячи человек, в том числе аким области Нуралхан Кушеров, сотрудники государственных учреждений, коммунальных предприятий и других организаций.

На участке высадили шелковицу, абрикос, алычу и вяз. В дальнейшем вдоль аэропортовской трассы планируется сформировать зелёный пояс, который будет включать 87,5 тысячи деревьев. Для повышения приживаемости растений в условиях засушливого климата предусмотрена установка системы капельного орошения.

«В рамках поручения Главы государства в нашей области ежегодно планируется высаживать более миллиона деревьев. В прошлом году мы даже перевыполнили установленный план. Сегодня приступили к высадке более 22 тысяч саженцев. Самое главное, что здесь будет полностью установлена система капельного орошения. Работы по озеленению вдоль дороги к аэропорту будут продолжены», — сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Галымжана Тулепова, общая территория озеленения вокруг аэропорта занимает 240 гектаров, а её протяжённость составляет около 22 километров. Непосредственно под посадку 87,5 тысячи деревьев выделено 140 гектаров.

Территорию разделили на отдельные секторы с учётом особенностей различных пород. Такой подход позволит организовать правильный уход за насаждениями, обеспечить необходимые условия полива и повысить их приживаемость.

«Раньше разные виды деревьев высаживали вперемешку, теперь для каждой породы выделяют отдельные участки. Это позволит правильно организовать уход за насаждениями и повысить их приживаемость», — пояснил Галымжан Тулепов.

Работы по озеленению проводятся не только в Туркестане, но и в других населённых пунктах области. Всего в регионе насчитывается 807 населённых пунктов. Согласно утверждённому плану, озеленением намерены охватить почти 90% из них. В общей сложности предусмотрена посадка порядка четырёх миллионов деревьев.

В прошлом году в Туркестанской области высадили более миллиона саженцев. Весной 2026 года количество новых посадок составило 332,5 тысячи деревьев, а в рамках осенней кампании запланировано ещё около 700 тысяч. Особое внимание при реализации программы уделяется подбору пород, устойчивых к местным климатическим условиям, организации полива и дальнейшему уходу за молодыми деревьями. В областном акимате рассчитывают, что расширение зелёных зон позволит улучшить экологическую обстановку и благоустроить территории населённых пунктов.

При этом одной из основных задач остаётся сохранение высаженных насаждений. Для этого в регионе намерены развивать системы орошения и обеспечивать регулярный уход за деревьями.