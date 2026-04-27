В Туркестане прошла акция по посадке деревьев с участием верховного муфтия и акима области

Шынар Оразова
В масштабной акции приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай-кажы Таганов и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, а также руководители правоохранительных органов, ученые-исламоведы, представители духовенства.

Они высадили молодые деревья.

За два года с момента запуска программы «Таза Қазақстан» в Туркестанской области было высажено более 2 млн деревьев.

Открыты 11 парков, 8 скверов и 4 аллеи. В рамках акции «Мөлдір бұлақ» очищены 155 родников и 77 рек. В текущем году также ведутся работы по посадке более 1 млн деревьев.

