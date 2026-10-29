В Абайском районе Шымкента продолжают развивать инфраструктуру

В Абайском районе Шымкента продолжаются работы по развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству территорий и подготовке социальных объектов к отопительному сезону.

Сегодня в районе проживают более 269 тысяч человек. В его составе насчитывается 27 населённых пунктов, 1274 улицы и 350 многоквартирных жилых домов.

Район полностью обеспечен питьевой водой и электроэнергией. Основная часть территории также подключена к природному газу. При этом в некоторых новых домах микрорайонов Жидели, Акжайык и Нуршуак газовые сети пока отсутствуют.

По словам акима Абайского района Шакира Султанхана, для газификации этих территорий разрабатывается проектно-сметная документация. В настоящее время документы проходят государственную экспертизу. После получения заключения планируется рассмотреть вопрос выделения средств на строительно-монтажные работы.

Продолжается и развитие дорожной инфраструктуры. Сейчас асфальтовым покрытием обеспечено 96,8% улиц района.

В прошлом году из 82 улиц, остававшихся без асфальта, работы провели на 41. Асфальтирование остальных улиц также включено в планы.

Уличным освещением сегодня охвачены все улицы района. Всего освещение установлено на 1020 улицах.

При этом специалисты продолжают обследовать сети и заменять повреждённые или накренившиеся опоры, а также неисправные светильники. По итогам проверок коммунальным учреждением «Абай» восстановлены 323 опоры и светильника на 23 улицах.

В этом году значительная часть работ приходится на благоустройство. В районе планируется построить 15 универсальных и две спортивные площадки, а также обустроить девять скверов.

По итогам девяти месяцев 2026 года полностью завершено строительство 11 игровых площадок и шести скверов. Объекты уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся работы планируют завершить до конца ноября.

Завершена и подготовка района к отопительному сезону. Тепло подаётся в 162 многоквартирных дома, подключённых к централизованной системе.

Кроме того, отоплением обеспечены 32 школы, девять детских садов и 13 медицинских организаций.