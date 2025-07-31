На Кошкарате отдыхают тысячи шымкентцев, а мусор убирают десятки

Территория вдоль реки Кошкарата под пристальным вниманием эковолонтеров. Ежедневно сюда приходят купаться около 6 тысяч человек. Поэтому, по словам ответственных лиц, после отдыхающих остается большое количество мусора.

В рамках программы «Таза Казакстан» волонтеры собрали весь оставшийся мусор, а также привели в порядок деревья и кустарники, растущие вдоль реки.

Искупаться в Кошкарате ежедневно приходят около 6 тысяч человек. В выходные дни эта цифра удваивается. Особенно резко увеличивается число посетителей в жаркую погоду.

Специалисты отмечают, что с ростом числа отдыхающих увеличивается и количество мусора на берегу реки. Поэтому к регулярной уборке территории привлекли 20 человек. А в рамках акции «Таза Қазақстан» на помощь пришли ещё более 20 волонтёров.

Бауыржан Каумешов, руководитель участка Кошкарата: «Работы по очистке территории от мусора, оставленного отдыхающими, проводятся ежедневно на постоянной основе. После начала акции «Таза Қазақстан» к работе подключились 23 человека от «Таза Өлке» и 20 наших сотрудников. Уборка проходит на высоком уровне».

В управлении по развитию комфортной городской среды сообщили, что работы в рамках акции проходят по заранее утвержденному графику.

Ауесбек Опабек, руководитель отдела управления по развитию комфортной городской среды: «В рамках программы «Таза Қазақстан» мероприятия проводятся по утверждённому плану. На сегодняшний день прошло около 50 акций. До конца года запланировано ещё 150 мероприятий».

Отметим, что в рамках акций в городе Шымкент было вывезено около 25 тысяч тонн мусора. В уборке приняли участие более 500 тысяч жителей третьего мегаполиса.