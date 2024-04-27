Рабочая поездка министра финансов в город Шымкент

В рамках рабочей поездки в город Шымкент министр финансов Мади Такиев посетил специальную экономическую зону «Оңтүстік», которая была создана в 2005 году в целях создания полноценного текстильного кластера в регионе.

СЭЗ является комфортной инвестиционной площадкой для развития производств текстильных, химических, нефтехимических отраслей и частично машиностроения.

На строительство объектов инфраструктуры было выделено 8,2 млрд. тенге бюджетных средств, построено 22 объекта инфраструктуры.

Пул состоит из 65 проектов, которые предусматривают создание 4 326 рабочих мест.

Из них, на сегодня реализовано 39 проектов на общую сумму инвестиций 58,7 млрд. тенге, с созданием 1984 рабочих мест.

Основные предприятия СЭЗ «Оңтүстік» – это предприятия легкой промышленности, уже заработавшие себе репутацию не только на местном, но и на международном рынке.

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» создана указом президента республики Казахстан в целях ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, а также для развития нефтехимической, текстильной, химической промышленности и улучшения качества и расширения ассортимента производимой продукции.

Глава министерства также ознакомился с работой контрольно-пропускного пункта таможенного поста СЭЗ «Оңтүстік».

В завершении рабочей поездки Мади Такиев провел встречу с населением, представителями ТОО «Бал Текстиль», где министр ответил на ряд актуальных вопросов.

Ковровая фабрика «Бал Текстиль» признана лидером легкой промышленности страны.

Компания профессионально занимается производством ковров и ковровых изделии.