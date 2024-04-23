TikTok могут запретить в Казахстане

О запрете популярной соцсети в Казахстане заявила министр культуры Аида Балаева, передает OTYRAR.

Мажилисмен Ерлан Саиров направил депутатский запрос министру культуры с предложением блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе. Также ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних детей или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата соцсети по опыту Китая.

Аида Балаева также высказалась о полной блокировке TikTok. Впрочем Казахстан не единственная страна в мире, где хотят запретить использование платформы.

В США конгресс одобрил законопроект в соответствии с которым соцсеть китайской компании ByteDance может быть заблокирована.

«TikTok попал под микроскоп американских законодателей в связи с тем, как его алгоритм отбирает контент для пользователей по самым разным вопросам, начиная от подростковой депрессии и заканчивая конфликтом на Ближнем Востоке.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение»,—пишет BBC.

В соседнем Узбекистане и Кыргызстане также ввели блокировку TikTok. Сейчас минкультуры предстоит проделать работу, чтобы решить судьбу, излюбленного казахстанцами приложения.