Жительницу Шымкента наказали за клевету в соцсети

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Шымкента рассмотрено дело в отношении гражданки по части 2 статьи 73-3 кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (клевета, совершённая публично либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций).

Судом установлено, что гражданка на своей странице в социальной сети TikTok разместила видеоролик, в котором публично заявила: «Потерпевший меня обманул, и я хочу, чтобы об этом знали другие пользователи». Указанные высказывания носили характер распространения сведений, порочащих честь и деловую репутацию потерпевшего.

Гражданка в судебном заседании признала вину и пояснила, что доказательств, подтверждающих достоверность распространённых ею сведений, не имеется.

Потерпевший просил суд привлечь гражданку к ответственности в соответствии с законом.

«Вина гражданки подтверждена пояснениями сторон, материалами дела, фото- и видеозаписями, а также заключением эксперта института судебной экспертизы города Шымкента. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и наличие у правонарушительницы несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств не установлено. По итогам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 778 500 тенге», — сообщили в пресс-службе суда.