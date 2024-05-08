Шымкентские спасатели отдают дань памяти своим погибшим товарищам.

В парке Абая почтили память тех, кто отдал свою жизнь, спасая других.

Ветераны, родственники погибших и коллеги почтили героев минутой молчания.

Эти люди навсегда останутся в памяти живых, ведь они погибли, выполняя свой долг. Коллеги и сослуживцы вспоминают тех, кто пожертвовал собой ради спасения других.

Профессия пожарного одна из самых сложных и опасных.

Пожарные, осознавая риск собственной жизни, идут на опасные задания, чтобы спасти других.

В преддверии праздника состоялась церемония возложения цветов к памятникам героически погибших сотрудников.

На мероприятии почтили память пожарных и спасателей, отдавших свои жизни при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Молодые специалисты также принесли присягу.

Начальник ДЧС Шымкента генерал-майор К. Базарбаев отметил самоотверженный труд и подвиг сотрудников органов гражданской защиты.

Подобные мероприятия служат примером для молодежи и укрепляют патриотические чувства.

Такие события напоминают о важности профессии спасателя для общества.

Это дань уважения тем, кто героически погиб, спасая жизни людей, и напоминание о важности продолжать их дело.

Этот день является праздником настоящих героев, тех, кто помогает людям, оказавшимся в беде из-за катастроф или стихийных бедствий.

Наши отважные спасатели часто оказываются последней надеждой для тех, кто попал в чрезвычайные обстоятельства.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций сопряжена с риском и может обернуться потерями среди личного состава.

Подвиг сотрудников гражданской защиты, отдавших жизнь ради спасения людей, бессмертен.

Их помнят не только родные, близкие и коллеги, но и те, кому они спасли жизнь.

Традиционно торжественная часть завершилась прохождением парадным строем и возложением цветов к обелиску.