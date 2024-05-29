В Шымкент прибыла специальная делегация врачей из Мангыстауской области

Работа «Лучших практических центров», открытых при городских поликлиниках, является примером для других медицинских организаций Республики.

В Шымкент прибыла специальная делегация из Мангистауской области, которая ознакомилась с передовым опытом поликлиник. Около 30 специалистов планируют открыть в своих городах три таких центра.

При шымкентской поликлинике №6 открыт передовой практический центр. Специальная делегация из Мангистауской области ознакомилась с работой медицинского центра. Около 30 специалистов приехали в мегаполис, чтобы обменяться опытом. Успешные проекты планируют внедрить в работе городских поликлиник в Мангистау.

Бекболат Избасар, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области:

«Очень много особенностей. Это прием больных. Подход к ним. Когда сразу в центре определяют — какая необходима помощь. И это очень важно.Немаловажным также является повышение надежности и обеспеченности всем необходимым в медицинской организации для населения. Мы планируем ознакомиться с успешными проектами в медицинских организациях Шымкента, провести трансферт этих проектов в нашей области и открыть их по той же модели».

Сауле Айдаркызы состоит на учете в этой поликлинике уже 10 лет. 72-летняя пенсионерка довольна оказываемыми здесь медицинскими услугами.

Сауле Айдаркызы жительница г. Шымкента:

«Всё в порядке, здесь хорошие врачи. Своевременно принимаю лекарства и вовремя проходу лечение в дневном станционаре. Персонал очень внимательный».

Главная особенность передового практического центра в Шымкенте — интеграция социальной и медицинской деятельности. Сегодня поликлиника, перешедшая на новый уровень, работает над 11-ю новыми проектами.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Раньше мы работали только с пациентом. В настоящее время мы работаем со всей его семьёй. Созданы мультидисциплинарные группы. В них и врач-терапевт, социальный работник и психологический сотрудник. Всё это помогает с концентрацией внимания. Это дает свои результаты. К примеру, в поликлинике №6, по сравнению с прошлым годом, жалоб за 4 месяца уменьшилось в 4 раза».

Передовые практические центры открыты при четырех поликлиниках Шымкента.