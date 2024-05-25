Врачи из Санкт-Петербурга провели сложные операции в онкологическом центре

В Шымкенте под руководством онко-хирургов из Санкт-Петербурга проходит мастер-класс и одновременно операция по удалению злокачественных новообразований органов грудной и брюшной полости.

Эти вида рака считаются наиболее распространенными и коварными. Благодаря современной медицине, сложное хирургическое лечение проводят малотравматичным, лапароскопическим методом.

Алексей Карачун, профессор, заведующий отделением абдоминальной онкологии НМИЦ онкологии г. Санкт-Петербурга:

«Те виды опухоли, которыми мы будем заниматься здесь занимают второе, третье место по статистике онкологических заболеваний , очень распространенные.Мы рассматриваем только хирургическое лечение и тот способ оперирования, который мы будем делать, он позволят добиться таких же результатов как и при открытой хирургии- традиционной, но за счет снижения травм пациент быстрее выздоравливает».

Рак легких – наиболее распространенное злокачественное образование в мире с частыми летальными исходами. На начальной стадии заболевание характеризуется достаточно скрытым течением и ранним появлением злокачественных клеток. Чаще всего недугу подвержены заядлые курильщики.

Владимир Левченко,профессор, член-корреспондент академии наук РФ, руководитель центра торакальной онкологии НМИЦ онкологии г. Санкт-Петербурга:

«При раке легкого мы стараемся максимально сохранить здоровую ткань. Это называется органосохраняющая техника. Это то направление, которое сейчас разрабатывается в Шымкенте. Я уже не в первый раз здесь и наблюдаю за прогрессом, который сейчас происходит в онкоцентре».

В рамках мастер-класса под руководством врачей из Санкт-Петербурга в городском онкологическом центре провели 5 сложных операций. Состояние всех пациентов стабильное. Впереди их ждет процесс реабилитации.

Фото: sechenovclinic.ru