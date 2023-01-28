Рак не приговор. Пройти бесплатное обследование на рак шейки матки предлагают жительницам Шымкента

Дни открытых дверей проводят для того, чтобы не только выявить болезнь на ранних стадиях, но и предотвратить рак.

Рак шейки матки заболевание которое занимает 7-е место среди самых распространенных видов рака в мире и 4-е место среди самых распространенных раков у женщин.

В онкоцентре третьего мегаполиса проводят осмотр женщин бесплатно. Врач с большим стажем Даулетбек Жумагали рассказывает, что за один субботний день на осмотр пришли около сорока женщин, у двоих выявили подозрение, у одного пациента обнаружили рак.

«Сразу предупреждаю, что не нужно воспринимать рак как приговор. На ранней стадии лечится все, у нас сегодня под подозрением две женщины, а у одной выявили на ранней стадии, но, она дай Бог вылечится. Ничего страшного нет. Уважаемые женщины, девушки — вы должны всегда проходить осмотр, тут ничего страшного нет. Не нужно паниковать, просто проходите осмотр», — говорит заместитель директора онкоцентра г. Шымкента Даулетбек Жумагали.

Врач рассказывает, что пришло время, развеять миф о том, что рак — это приговор. Много других страшных болезней, которые чаще всего забирают жизни людей.

«К примеру сахарный диабет, гипертония и другие. Эти болезни тоже опасные, однако в голове человека страха нет как такового. Хорошо когда не болеет человек, но проходить осмотр нужно»,— говорит заместитель директора онкоцентра г. Шымкента Даулетбек Жумагали.

На следующий прием можно попасть 04.02.2023 году в онкоцентре г. Шымкента.