Первый в Центральной Азии: в Казахстане начнут проводить протонную терапию от онкологии

В 2024 году в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр (ННОЦ), оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане.

В центре будут проводить протонную терапию. Это один из видов лучевой терапии, которую используют в лечении рака. Протоны проникают в клетки злокачественных опухолей и разрушают их ДНК. В результате клетки теряют способность размножаться, а опухоль — расти.

Как сообщил руководитель Национального научного онкологического центра, онколог Санжар Шалекенов, в новом медучреждении на 6 тыс. пациентов в год планируется проводить радионуклидную диагностику, производить радиофармпрепараты и вести радионуклидную терапию.

В год через протонный центр будут проходить от 8000-10000 пациентов.

«У нас также предусмотрен центр онкогематологии. Здесь предусмотрено 15 коек для трансплантации костного мозга. Это абсолютно стерильные, чистые помещения, где в год планируется проводить от 180 до 200 трансплантаций. Тем самым мы сможем покрыть треть нуждающихся пациентов по республике», — отметил Санжар Шалекенов.

В республике ежегодно регистрируется более 37 тыс. случаев заболевания раком и свыше 13 тыс. — летальных исходов.