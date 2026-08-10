В Шымкенте проведут бесплатные обследования для раннего выявления рака лёгкого

Рак лёгкого остаётся одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний. При этом ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и шансы на благоприятный исход.

С 10 по 15 августа во всех регионах Казахстана проходит Неделя повышения осведомлённости о раке лёгкого. В рамках акции граждане из групп высокого риска смогут бесплатно пройти обследование с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ), получить консультацию врача-онколога и узнать о современных методах ранней диагностики заболевания.

В Шымкенте обследование можно пройти в Областной клинической больнице по адресу: ул. Курманбекова, 2/6.

Время работы: с 09:00 до 12:00.

Телефон для справок: 8 (7252) 40-20-11.

Завершится неделя 15 августа Единым днём открытых дверей во всех онкологических организациях страны. В этот день бесплатно проконсультироваться у врача-онколога смогут все желающие независимо от возраста. При наличии медицинских показаний пациентам также проведут необходимые обследования.