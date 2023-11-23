Главное настрой: история пациентки с третьей стадией рака легкого

«Ангелы хранители» — так называет врачей 62-летняя Рисалды Шорабекова. В апреле этого года у жительницы Арыси выявили рак легкого 3 стадии. Узнав о коварном диагнозе женщина нашла в себе силы бороться за жизнь.

Рисалды Шорабекова, пациентка:

«В начале было 3 химиотерапии, опухоль была близко к сердцу и сразу делать операцию было опасно, и в результате трех химиотерапий у меня опухоль уменьшилась в 2 раза, и уже можно было делать операцию. Операция была очень сложная, 3 часа она длилась. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, в первую очередь не стоит паниковать, надо принять это как данность и важен настрой».

По статистике, рак легкого занимает лидирующее место среди злокачественных новообразований. В большинстве случаев развитие недуга проходит бессимптомно, поэтому онкологи напоминают не пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Появляются симптомы, когда опухоль уже прорастает в бронхи, сосуды и начинается болевой синдром. Поэтому, уже с 2024 года у нас по программе открывается скрининг рака легкого, то есть КТ, которая безопасна для пациентов и может выявить злокачественную и доброкачественную опухоль легкого на ранних стадиях».

Курение, неправильное питание и работа на вредных производствах – главные причины развитие рака легкого. Кроме того, по словам онкологов, пусковым механизмом, способным привести к развитию онкологического процесса, могло стать воспаление из-за коронавируса.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Основная причина — это курение табака, есть и другие причины, а это вредные газы, работа на вредных производствах, где очень много дыма, употребление нездоровой еды, химикатов, есть рак, который возникает и без причины у молодых не курящих женщин и мужчин».

Наиболее радикальным и результативным методом лечения рака служит хирургическое вмешательство. Операционное лечение применяется на ранних стадиях, когда нет активного распространения метастазов.

Рафаэль Султанов, хирург-онколог высшей категории:

«Как меняется мир — мы переходим в мир цифровых технологий и опции, и лечение онкологии выросли. Во-первых, это системный подход на наличие метастазов, мы должны доказать, что это онкология. У нас сейчас дополнительные опции появились уже на генном уровне проводятся молекулярно-генетические исследования».

Онкологи не устают напоминать, что рак — не приговор. Благодаря современным методам диагностики и лечения победить онкозаболевание можно. Главное внимательнее относится к своему здоровью и не пренебрегать профилактическими осмотрами.