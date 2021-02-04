Ежегодно от онкозаболеваний в Казахстане умирает 14 тыс человек. Онкологи по всему миру отмечают, что повлиять на эти цифры может ранняя диагностика и своевременное выявление онкозаболевания.

В Казахстане онкоскрининги на раннее выявление наиболее распространенных видов рака можно пройти в поликлиниках по месту жительства, или по месту прикрепления за счет обязательного социального медицинского страхования.

Так, женщины от 40 до 70 лет один раз в два года должны проходить маммографию для раннего выявления рака молочной железы.

Скрининг на рак шейки матки, или мазок на онкоцитологию сдается 1 раз в 4 года, начиная с 30 лет.

Помимо этого, все мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет один раз в два года должны проходить обследование на колоректальный рак.