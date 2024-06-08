Алоэ: бабушкин столетник и модная агава

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РАБАТ
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В природе существуют более 500 видов алоэ. Но у нас наиболее популярными стали два: алоэ вера (агава) и алоэ древовидный (столетник). Оба они считаются лекарственными, а отличаются разве что по внешнему виду. Хотя агаву больше используют в косметике, а столетник – в народной медицине.

Тот самый алоэ, который стоял на подоконниках наших бабушек, и есть столетник. У него толстый ствол, от которого растут мясистые листья с колючками по краям.
Алоэ вера, она же агава, имеет форму куста, в котором от самого основания растут широкие вертикальные листы.

Химический состав и лечебные свойства у обоих растений практически одинаковы. Алоэ насыщен целым комплексом витаминов: С, Е, А, В1, В2, В6, В9 и В12. Есть в нем и минералы: калий, селен, кальций, медь, хром и натрий. А еще – моно- и полисахариды, антиоксиданты, салициловая кислота, аминокислоты и ферменты.

Препараты из сока и мякоти алоэ укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают при воспалении десен, нарушении функций мочевыводящих каналов, стимулируют иммунную систему организма, регулируют сахар в крови, помогают при изжоге и даже снижают боль при артрите.

Наиболее полезными считаются самые нижние и толстые листики с подсохшим концом, именно они уже вобрали в себя самые полезные вещества.
Прежде чем пустить алоэ на лечебные цели, нужно положить его на неделю в холодильник. Противопоказанием для применения алоэ является наличие в организме любых новообразований.

Средство от кашля из столетника
Сок от перетертых листьев столетника отжимают в стеклянную чашку. Добавляют жидкий мед и натуральное сливочное масло, которое должно размягчиться при комнатной температуре. Ингредиенты берут в одинаковых долях.
Способ применения: употребляют смесь каждые восемь часов по две чайные ложки. Запивают домашнее лекарство теплым несладким чаем. Продолжительность курса лечения – пять дней.

Универсальная маска из агавы
Мякоть от двух средних листьев нужно тщательно измельчить, смешать с таким же количеством натурального йогурта и двумя ложками сока лимона или апельсина. Полученную кремообразную массу наносят на кожу лица и шеи на 10-15 минут. Маска увлажняет и разглаживает кожу, а из-за содержания лимонного сока обладает легким отбеливающим эффектом.

Сок алоэ – это признанное средство от солнечного ожога. Пострадавшие места можно просто смазать внутренней частью свежесрезанного листа или приложить компресс из разбавленного водой сока алоэ.

Яна Котт

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