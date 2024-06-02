Время новых побед: открытый чемпионат по гребле на байдарках и каноэ в Шымкенте

В честь международного дня защиты детей прошел открытый чемпионат спортивной школы № 4 имени Л. Тажиевой по гребле на байдарках и каноэ.

В соревнованиях участвовали юноши и девушки, родившиеся в 2010-2011 годах и младше. Всего на участие подали заявки 70 юных спортсменов.

На церемонии открытия мероприятия начальник городского управления физической культуры и спорта Маратбек Мыктыбеков, чемпион мира Биржан Жакыпов и серебряный призер Олимпийских игр Жазира Жаппарқул поздравили юных спортсменов с праздником и пожелали им успехов в соревнованиях.

Также байдарочник Сергей Емельянов, завоевавший лицензию на Олимпиаду в Париже, поддержал молодых спортсменов и пожелал им будущих побед.

Соревнования, направленные на пропаганду здорового образа жизни, впервые прошли в дендропарке Шымкента.

Начальник управления отметил, что планируется развитие гребли на байдарках и каноэ и в этом районе. Этот вид спорта активно развивается в городе.

В ходе открытого чемпионата были определены победители и призеры в 6 категориях на дистанциях 200 и 500 метров (юноши и девушки).

Победителям и призерам были вручены дипломы и награды от организаторов, что стало важным этапом в спортивной карьере юных гребцов.

Следует отметить, что гребля на байдарках и каноэ в городе демонстрирует впечатляющие результаты.

В этом году трое спортсменов из города — Сергей Токарницкий, Сергей Емельянов и Руфина Искакова — получили лицензии на участие в Олимпиаде в Париже по этому виду спорта.

Их достижения вдохновляют молодое поколение на стремление к новым вершинам и победам.

Организация такого рода мероприятий способствует не только развитию спортивных навыков у молодежи, но и формированию у них здорового образа жизни.

Участие в соревнованиях дает юным спортсменам возможность продемонстрировать свои таланты, усовершенствовать свои навыки и, конечно же, приобрести новых друзей и единомышленников.

Открытый чемпионат спортивной школы № 4 имени Л. Тажиевой стал значимым событием для всех участников и зрителей. Это яркое мероприятие позволило ребятам не только проявить себя, но и зарядиться позитивными эмоциями, которые будут стимулировать их на дальнейшие спортивные достижения.

Таким образом, данный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ не только подчеркнул важность спорта в жизни молодежи, но и показал высокий уровень подготовки юных спортсменов, готовых представлять свой город на международной арене.