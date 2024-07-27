Мошенники выдают себя за представителей АФМ

Мошенники выдают себя за представителей агентства по финансовому мониторингу. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Преступники в разговоре заявляют о приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества. Якобы из-за этого агентство по финансовому мониторингу выставило ограничения. Мошенники просят человека на том конце линии предоставить реквизиты банковских счетов. При этом в ходе разговоре потенциальной жертве направляют поддельные документы от агентства, где имеются даже подписи, имена, печати и реквизиты госоргана.

«Звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому. Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами. В случае если Вы столкнулись с мошенническими схемами, а также во избежание взломов мобильных телефонов и данных, содержащихся в них, АФМ просит игнорировать такого рода сообщения и обратиться в правоохранительные органы либо в Call-center АФМ – 1458», — рассказали в АФМ.

Специалисты напоминают: важно не разглашать свои банковские и личные данные, не говорить пароли от банковских приложений и карточек, не называть коды, которые приходят в СМС-сообщениях.

Call-center АФМ: 1458