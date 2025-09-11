В Казахстане набирают обороты схемы обмана через популярный маркетплейс

Дмитрий Куклин — судебный юрист. Раньше он никогда не сталкивался с мошенниками, но несколько дней назад получил подозрительное SMS сообщение. В нём утверждалось, что мужчина якобы совершил покупки на крупную сумму через приложение Kaspi. Прилагалась и ссылка для отмены транзакции. Однако Дмитрий сразу понял, что это ловушка и мошенникам не поддался.

Дмитрий Куклин: «Мне пришло сообщение о том, что у меня была совершена покупка на 100 и 200 тыс тенге, через Каспи. Но, один момент, на этом номере у меня нет Каспи. В руки мошенникам я не попался и вы будьте бдительны».

Подобные SMS-лишь один из способов обмана.

Всё чаще горожане становятся жертвами афер на маркетплейсах. Схема проста: продавец выставляет товар и принимает заказ, но затем отменяет сделку в системе. После этого он связывается с покупателем напрямую и предлагает перевести деньги через QR-код, якобы так быстрее и удобнее. Доверчивый покупатель перечисляет средства, а продавец исчезает.

Особенность в том, что многие из этих аккаунтов зарегистрированы не на самих мошенников, а арендуются у индивидуальных предпринимателей. Владельцы таких профилей зачастую даже не подозревают, что под их именем совершают аферы.

В свою очередь в МВД пояснили, что подобные действия могут рассматриваться как соучастие в преступлении или содействие его совершению, а значит, повлечет за собой уголовную ответственность:

«С 15 сентября 2025 года вступает в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК. Согласно ей, незаконная передача доступа к банковскому счету, платежному инструменту или ИП грозит штрафом до 160 МРП (629120 тенге), а при получении вознаграждения — штрафом до 12 млн тенге или реальным сроком заключения».

Важно отметить, что с начала года в стране зарегистрировано свыше 16 тысяч фактов интернет-мошенничества. Более 1 100 человек уже привлечены к ответственности. Эксперты подчёркивают: полностью избавиться от подобных афер невозможно, схемы будут появляться всегда. Поэтому важно оставаться внимательными и как можно чаще информировать общество о новых способах обмана.

Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности: «Единственный действующий способ борьбы с мошенниками — это говорить, разъяснять, пропагандировать то, что любой нелегальный приход денег или каких-либо других средств — это преступление, мошенничество».

Таким образом, важно не забывать, что доверчивость и спешка чаще всего играют на руку мошенникам. Избежать обмана можно только проявляя осторожность и тщательно проверяя каждую деталь.