Как безопасно пользоваться мобильным банкингом

Мобильный банкинг удобен, но требует внимательности. «Мошенники чаще используют ошибки пользователей, а не технические уязвимости», — предупреждают эксперты.
Советы по защите денег:
• Осторожно с общественным Wi-Fi: «Проверяйте сеть, не вводите данные карты в подозрительных интерфейсах, используйте мобильный интернет или собственную точку доступа».
• Надежные пароли: «Создавайте уникальные пароли длиной не менее 10 символов, сочетая буквы, цифры и спецсимволы».
• Двухфакторная аутентификация (2FA): «Активируйте 2FA через SMS или приложения-аутентификаторы и никогда не передавайте коды посторонним».
• Уведомления банка: «Включите SMS или push-уведомления, чтобы сразу заметить подозрительные операции».
• Официальные источники приложений: «Скачивайте банковские приложения только из App Store или Google Play».
• Защита устройства: «Используйте PIN, отпечаток пальца или Face ID, при потере телефона блокируйте сим-карту и приложения».
• Дополнительно: «Устанавливайте лимиты на переводы, проверяйте активные устройства и сообщайте банку о смене номера телефона».
Эксперты напоминают: «Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или данные карты. При подозрительной активности немедленно обращайтесь в банк».