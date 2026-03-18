Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Как безопасно пользоваться мобильным банкингом

Как безопасно пользоваться мобильным банкингом

-
Редактор Юлия Машковская
-
16
телефон
Иллюстративное фото

Мобильный банкинг удобен, но требует внимательности. «Мошенники чаще используют ошибки пользователей, а не технические уязвимости», — предупреждают эксперты.

Советы по защите денег:
• Осторожно с общественным Wi-Fi: «Проверяйте сеть, не вводите данные карты в подозрительных интерфейсах, используйте мобильный интернет или собственную точку доступа».
• Надежные пароли: «Создавайте уникальные пароли длиной не менее 10 символов, сочетая буквы, цифры и спецсимволы».
• Двухфакторная аутентификация (2FA): «Активируйте 2FA через SMS или приложения-аутентификаторы и никогда не передавайте коды посторонним».
• Уведомления банка: «Включите SMS или push-уведомления, чтобы сразу заметить подозрительные операции».
• Официальные источники приложений: «Скачивайте банковские приложения только из App Store или Google Play».
• Защита устройства: «Используйте PIN, отпечаток пальца или Face ID, при потере телефона блокируйте сим-карту и приложения».
• Дополнительно: «Устанавливайте лимиты на переводы, проверяйте активные устройства и сообщайте банку о смене номера телефона».

Эксперты напоминают: «Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или данные карты. При подозрительной активности немедленно обращайтесь в банк».

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.