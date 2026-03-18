Как безопасно пользоваться мобильным банкингом

Мобильный банкинг удобен, но требует внимательности. «Мошенники чаще используют ошибки пользователей, а не технические уязвимости», — предупреждают эксперты.

Советы по защите денег:

• Осторожно с общественным Wi-Fi: «Проверяйте сеть, не вводите данные карты в подозрительных интерфейсах, используйте мобильный интернет или собственную точку доступа».

• Надежные пароли: «Создавайте уникальные пароли длиной не менее 10 символов, сочетая буквы, цифры и спецсимволы».

• Двухфакторная аутентификация (2FA): «Активируйте 2FA через SMS или приложения-аутентификаторы и никогда не передавайте коды посторонним».

• Уведомления банка: «Включите SMS или push-уведомления, чтобы сразу заметить подозрительные операции».

• Официальные источники приложений: «Скачивайте банковские приложения только из App Store или Google Play».

• Защита устройства: «Используйте PIN, отпечаток пальца или Face ID, при потере телефона блокируйте сим-карту и приложения».

• Дополнительно: «Устанавливайте лимиты на переводы, проверяйте активные устройства и сообщайте банку о смене номера телефона».

Эксперты напоминают: «Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или данные карты. При подозрительной активности немедленно обращайтесь в банк».