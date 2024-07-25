Только три школы в Абайском районе Шымкента оснащены кнопками SOS.

Остальные учебные заведения не имеют подобных устройств, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации направляют вызов напрямую в департамент полиции. Об этом на очередном заседании общественного совета рассказала Нургуль Кобланова.

«Мы посетили 33 школы. Из 33 школ кнопка SOS есть только в 3 школах. В остальных 28 школах этой кнопки нет. При нажатии кнопки SOS в случае каких-либо происшествий поступает вызов непосредственно в департамент полиции», -говорит Нургуль Кобланова, участница общественного совета г. Шымкента.

Но представители городского управления образования оказались не осведомлены об этой ситуации. Исполняющий обязанности управления образования Елдос Саметов заверил что направит вопрос в соответствующий отдел.

«Честно говоря, я впервые слышу эту информацию от вас. Я все запишу и передам соответствующему отделу, мы разберемся в этом», — говорит Елдос Саметов, и.о. руководителя управления образования г. Шымкента.