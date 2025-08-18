В городах безработица растет, а в селах снижается По данным бюро нацстатистики, в Казахстане насчитывается порядка 450 тысяч безработных. На втором месте по количеству людей без работы — Туркестанская область, где около 40 тысяч человек остаются нетрудоустроенными.

Уровень безработицы в целом по стране на уровне около 4,5%. Среди мужчин меньше — 4,2%, среди женщин – 5,1%. Наибольшая группа нетрудоустроенных – это казахстанцы в возрасте 35-44 лет, их число достигло 162,5 тыс. человек и выросло в сравнении с прошлым годом на 4,%. Среди молодежи от 16 до 34 лет безработных стало немного меньше.

Главная причина отсутствие возможности трудоустроиться. На втором месте увольнение по собственному желанию. Также выросло число случаев потери работы в связи с ликвидацией компаний или сокращением штатов. Эксперты связывают ситуацию с быстрыми темпами урбанизации.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Алматы, Астана, мегаполисы, в основном на них очень большой бюджет находится. Тоже в Шымкенте. Но при этом именно они не считаются как промышленными городами. Нет таких крупных заводов. И, соответственно, вот эта проблема возникает. И высокая безработица именно среди молодёжи, проживающих, потому что не всегда они имеют соответствующую квалификацию. И исходя из этого, среди них более высокий уровень безработицы. В принципе, такая тенденция не только у нас в Казахстане, и во многих тех же европейских странах именно среди молодёжи с 18 до 30 лет самый высокий уровень безработицы, к примеру, та же Португалия, Испания, у них доходит до 30% именно среди молодёжи».

В сельской местности ощущается острая нехватка специалистов. Проблема усугубляется отсутствием инфраструктуры и развлечений для молодежи, а также сравнительно невысокими зарплатами.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Во многих сельских хозяйствах уже нехватка возникает рабочих рук именно аграрной отрасли. Животноводство и растениеводство — нехватка именно рабочих рук. Порой, именно эта нехватка рабочих рук, то есть трудовых ресурсов, как бы тормозит развитие сельскохозяйства. Так как большинство молодёжи переехала за поиском лучших заработков именно крупных городов».

При этом в Казахстане действуют различные программы по трудоустройству, переобучению и обучению новым профессиям, в том числе рабочим специальностям, а обучение предоставляется бесплатно.