В Казахстане живёт более 10 миллионов женщин

В Казахстане проживает 10 488 074 женщины.

«По возрастным группам 29,1% женщин — это дети до 15 лет, 55,5% находятся в трудоспособном возрасте от 16 до 60 лет, и 15,4% — старше 61 года», — отметили в статистическом ведомстве.

Наибольшая численность женщин зарегистрирована в Алматы — 1,2 млн, Туркестанской области — 1 млн, Астане — 803,5 тыс., а также в Алматинской области — 778,5 тыс.

Средний возраст женщин составляет 34,1 года, ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.

Доля женщин среди занятого населения составляет 48% (4,4 млн человек).

Среди наемных работников — 50%, среди самостоятельно занятых — 45%.

«Больше всего занятых женщин приходится на возрастную группу 35–44 года — 1,3 млн женщин», — добавили в ведомстве.

По отраслям занятости женщины распределены следующим образом: образование — 20%, торговля — 19%, здравоохранение — 10%.

Среди индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет 50,8%.