В Шымкенте стартовал проект по строительству пешеходных дорожек

В настоящее время на территории Туранского района активно ведется строительство пешеходных дорожек общей протяженностью 8 километров.

Ранее строительные работы начались на 18 улицах, и на 13 из них пешеходные дорожки уже полностью завершены.

Эти улицы включают Тайманова, Байтула баба, Дермене, Еңбекші, Сымбатты, Үміт, Сарсенбаева, Бектаева, М, Мөңке би, Жандосова, Татулық и Октябрьскую.

В ближайшее время будут построены и введены в эксплуатацию пешеходные дорожки на улицах Сұлтан Бейбарыс, Исаханов, Интернациональная, Бәйдібек би и Жаркент.

Эти проекты являются частью более широкого плана по улучшению городской инфраструктуры и обеспечению безопасности пешеходов.

Строительство пешеходных дорожек направлено на создание комфортных и безопасных условий для горожан, позволяя им свободно передвигаться по городу.

На всех этапах работ используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и высокое качество создаваемых объектов.

Проект реализуется в рамках программы развития городской инфраструктуры, поддерживаемой акиматом города Шымкент.

Главная цель – создать удобную и безопасную среду для жителей и гостей города, улучшив условия для пеших прогулок и снизив риски дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба акима города Шымкента подчеркивает, что работы ведутся в соответствии с графиком, и жители района уже могут оценить результаты на ряде улиц.

Кроме того, в планах администрации продолжать модернизацию инфраструктуры, расширяя зону действия проекта на другие районы города.

Пешеходные дорожки – важный элемент городской среды, способствующий улучшению качества жизни.

Они позволяют людям больше времени проводить на свежем воздухе, безопасно добираться до работы, школ, магазинов и других общественных мест.

Развитие пешеходной инфраструктуры также способствует снижению уровня загрязнения воздуха и улучшению здоровья горожан.

Пресс-служба акима города Шымкента уверена, что новые пешеходные дорожки станут важным вкладом в улучшение городской среды и повысят комфорт жизни в Туранском районе.